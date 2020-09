iOS 14.2 conferma: iPhone 12 senza cuffie EarPods nella confezione

Direttamente dal codice sorgente dell’ultima beta di iOS 14.2 messa a disposizione da Apple agli sviluppatori, arriva un’informazione importante su iPhone 12, che conferma i rumor emersi in precedenza: Apple non includerà le EarPods nella confezione.

La notizia non rappresenta certo un fulmine a ciel sereno, dal momento che si è spesso parlato negli ultimi tempi dell’ipotesi. La confezione dello smartphone top di gamma 2020 del colosso di Cupertino dovrebbe essere ultraleggera ed oltre allo smartphone stesso ed il cavo USB-C to Lightning trapelato in precedenza non dovrebbe includere nulla.

Apple infatti già con Apple Watch 6 ha rimosso il caricatore da muro, e con ogni probabilità farà lo stesso anche con iPhone 12 per ragioni di rispetto dell'ambiente.

Nella beta di iOS 14.2 è stata rimossa l’indicazione “le cuffie in dotazione” nella parte relativa all’esposizione RF. Nel nuovo sistema operativo, invece, si parla semplicemente di “cuffie”. Il cambiamento è minimo ma significativo, in quanto conferma esplicitamente che il box non conterrà le EarPods con il filo, che sono state onnipresenti sin dai primi modelli. Probabile che Apple voglia spingere sulle soluzioni senza fili, ed infatti in precedenza si era parlato anche del possibile regalo delle AirPods nei modelli ultratop della linea, ma almeno quest’anno dovrebbe restare una semplice ipotesi.