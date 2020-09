iOS 14.2 disponibile in Italia per gli utenti Beta: ecco tutte le novità

In seguito all'arrivo della versione stabile di iOS 14, avvenuto nella giornata del 16 settembre 2020, si è parlato molto del "grande aggiornamento" del sistema operativo. Tuttavia, è già arrivata l'ora di di scaricare un nuovo update.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, la versione 14.2 della Beta pubblica di iOS, arrivata in queste ore anche in Italia, introduce esattamente le stesse novità arrivate qualche giorno fa agli sviluppatori. Si tratta, dunque, di un aggiornamento secondario (come prevedibile vista la recente uscita della versione stabile), che mira a migliorare leggermente il sistema operativo che "alimenta" gli iPhone.

Tuttavia, questo update porta con sé anche alcune funzionalità che non sono presenti nella versione arrivata qualche giorno fa a tutti i possessori di smartphone Apple usciti nel corso degli ultimi anni. Non si tratta di nulla di "rivoluzionario", bensì di novità che potrebbero fare felice un certo tipo di utente. Più precisamente, il Centro di controllo si arricchisce di controlli rinnovati per quanto riguarda il riconoscimento delle canzoni tramite Shazam. Per attivare questa funzionalità, è tutto molto semplice: basta accedere al Centro di controllo e premere sull'icona della succitata applicazione.

Ci sono inoltre altre funzionalità ridisegnate, come il widget legato alla riproduzione dei brani e la nuova interfaccia di AirPlay. Non manca inoltre una feature chiamata "People detection", che può aiutare le persone con problemi di vista a mantenere il distanziamento sociale, sfruttando la fotocamera dell'iPhone.

Vi ricordiamo che questa build è per il momento disponibile solamente per coloro che hanno installato la versione Beta di iOS 14.