iOS 14.2 GM rilasciato al pubblico, risolto il problema delle 'notifiche fantasma'

Le continue segnalazioni da parte degli utenti del fastidioso bug nell’ultima beta di iOS 14 che invia notifiche riguardanti aggiornamenti inesistenti hanno convinto Apple a rilasciare un nuovo update, questa volta per davvero. Si tratta di iOS 14.2 GM, disponibile da subito a tutti coloro che sono iscritti alla beta: ecco tutte le novità.

Innanzitutto chiariamo a tutti come si scarica: basta visitare la sezione Impostazioni e controllare se, tra gli aggiornamenti disponibili per il vostro iPhone con iOS 14 già installato, figura anche questa nuova patch. In essa non c’è solo il tanto desiderato fix per le “notifiche fantasma”, ma anche una vasta serie di feature inedite tra cui i nuovi controlli di riproduzione sulla schermata di blocco. Altra novità ancora riguarda Shazam, dato che sarà possibile aggiungere al Centro di controllo un interruttore speciale dedicato all’app di riconoscimento musicale.

I miglioramenti, stando a quanto riportato anche da 9to5Mac, sono i seguenti:

Oltre 100 nuove emoji e 8 nuovi sfondi in entrambe le versioni in modalità chiara e scura;

in entrambe le versioni in modalità chiara e scura; Magnifier può rilevare le persone nelle vicinanze e segnalare la loro distanza utilizzando il sensore LiDAR incluso in iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max;

Ricarica della batteria ottimizzata per AirPods per rallentare il tasso di invecchiamento della batteria riducendo il tempo che gli AirPods trascorrono completamente carichi;

per rallentare il tasso di invecchiamento della batteria riducendo il tempo che gli AirPods trascorrono completamente carichi; Notifiche del livello audio delle cuffie per avvisarti quando il livello audio potrebbe avere un impatto sull'udito;

Nuovi controlli AirPlay per riprodurre in streaming l'intrattenimento in tutta la casa;

per riprodurre in streaming l'intrattenimento in tutta la casa; Supporto interfono con HomePod e HomePod mini utilizzando iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e CarPlay;

Possibilità di collegare HomePod ad Apple TV 4K per stereo, audio surround e audio Dolby Atmos;

Alcuni dei bug risolti con iOS 14.2 GM invece sono questi:

Problemi con le app nel dock della schermata Home;

Il mirino della fotocamera appare nero all’avvio dell’app;

Problemi con la tastiera nella schermata di blocco;

Errori nella visualizzazione delle foto nel widget apposito;

Errori nella conversione da Celsius a Fahrenheit nel widget Meteo;

Interruzione delle registrazioni di memo vocali da chiamate in arrivo;

Schermo nero durante la riproduzione di video con Netflix;

Errori nell’invio e nella ricezione di denaro con Apple Cash quando richiesto tramite Siri;

Chiusura inaspettata dell’app Apple Watch

Ricordiamo che la beta iOS 14.2 è disponibile anche in Italia, dunque se siete iscritti al programma di beta testing potete provarla sin da subito nel vostro iPhone; o ancora, nel caso siate utenti iPad, potrete testare iPadOS 14.2.