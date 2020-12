iOS 14.3 causa problemi con alcuni caricabatterie wireless di terze parti

Il rilascio di iOS 14.3, avvenuto all'inizio della scorsa settimana, sembrava essere "filato liscio". Tuttavia, ora diversi utenti stanno lamentando online un problema che coinvolge alcuni caricabatterie wireless di terze parti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e ITHome, l'ultimo aggiornamento pubblico della versione stabile del sistema operativo di Apple (ricordiamo che nel frattempo è uscita la beta di iOS 14.4) sta creando parecchi grattacapi agli utenti coinvolti per quel che concerne diversi caricabatterie wireless magnetici. Questi ultimi sembrano infatti smettere proprio di funzionare. L'inconveniente non sembra coinvolgere i caricabatterie ufficiali MagSafe e MagSafe duo, ma solamente prodotti di terze parti.

A quanto pare, la società di Cupertino sembra aver effettuato delle modifiche al sistema di ricarica con iOS 14.3, probabilmente per risolvere problematiche riscontrate in precedenza. Questo ha però causato inconvenienti a chi dispone di determinati caricabatterie wireless realizzati da altri produttori. Difficile dire se Apple rilascerà un fix, in quanto in questo caso si tratta di accessori non realizzati dall'azienda di Tim Cook.

In ogni caso, è bene ribadire che non tutti i caricabatterie di terze parti hanno smesso di funzionare, ma solamente alcuni specifici modelli. Non è chiaro, tuttavia, se questi ultimi siano in qualche modo legati alla questione dell'animazione di ricarica di MagSafe, trapelata online contro la volontà di Apple e, a quanto pare, utilizzata anche da terzi senza autorizzazione.