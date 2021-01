iOS 14.4 ti dirà se iPhone ha una fotocamera non originale: ecco come

Dopo il rilascio della prima beta pubblica di iOS 14.4, Apple ha continuato a lavorare sull'ottimizzazione del suo sistema operativo proprietario nell'aggiunta di nuove funzionalità e stratagemmi di sicurezza.

In questo contesto si inserisce l'interessante notizia riportata dai colleghi di MacRumors, riguardo una nuova notifica presente su iOS 14. Stando alla fonte infatti, nella seconda beta di iOS 14.4 è presente un nuovo alert di notifica predisposto per segnalare la presenza di componenti non originali. Già in passato avevamo visto comparire notifiche di questo tipo per quanto riguarda i pannelli LCD sostitutivi, ma adesso il sistema operativo di Cupertino è in grado di riconoscere anche fotocamere di terze parti e segnalarcelo.

Il messaggio di iOS recita "Non è stato possibile verificare che questo iPhone utilizzi una fotocamera Apple originale" e comparirà in seguito alla sostituzione di componenti danneggiati quando ci si rivolgerà a centri assistenza non autorizzati.

Apple dal canto suo ha sempre ribadito l'importanza di rivolgersi a un Apple Store o altri rivenditori autorizzati anche quando si tratta di problematiche di questo tipo, del resto il mantenimento a tenuta stagna di un ecosistema proprietario è proprio ciò che garantisce ai device della società di Cupertino la sua storica affidabilità.

Non è ancora chiaro se questa nuova notifica appaia solo su iPhone 12 oppure anche su device precedenti compatibili con iOS 14.

A proposito di iPhone 12, gli esperti sono convinti che, nel pluriennale dualismo con Samsung, la spunterà sul nuovissimo Galaxy S21.