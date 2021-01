iOS 14.4 disponibile su iPhone da stasera: ecco la lista delle novità

Contestualmente al lancio di watchOS 7.3, questa sera Apple rilascerà anche il quarto major upadte per iOS 14, che dovrebbe essere disponibile intorno alle 19.

Nel changelog ufficiale, Apple afferma che iOS 14.4 includerà il supporto per il riconoscimento di QR Code più piccoli attraverso l'applicazione Fotocamera, mentre nelle impostazioni sarà possibile classificare i diversi tipi di dispositivi Bluetooth. L'aggiornamento, inoltre, introdurrà anche le notifiche che avviseranno gli utenti se le fotocamere in uso su iPhone non sono originali.

Ovviamente saranno corretti anche vari bug segnalati dagli utenti nel corso degli ultimi mesi, in particolare relativi alle fotografie HDR, l'app messaggi ed altro. Risolto anche il problema che ha afflitto molti utenti riguardante la tastiera, che appariva in ritardo.

Di seguito il changelog ufficiale:

I codici QR più piccoli possono essere riconosciuti dalla fotocamera

Opzione per classificare il tipo di dispositivo Bluetooth in Impostazioni per una corretta identificazione delle cuffie per le notifiche audio

Notifiche quando la fotocamera del tuo iPhone non può essere verificata come originale Apple su iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

L'installazione, come sempre, potrà essere effettuata direttamente tramite OTA attraverso il menù "Impostazioni". Consigliamo come sempre di effettuare un backup prima di procedere con il download.