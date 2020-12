iOS 14.4 disponibile in Italia per gli utenti Beta: introdotte alcune feature

Dopo aver rilasciato iOS 14.3 e iOS 12.5 per tutti giusto qualche giorno fa, Apple torna ad aggiornare gli iPhone in Beta pubblica. Più precisamente, nelle ultime ore la versione 14.4 di iOS sta raggiungendo i dispositivi di coloro che hanno deciso di testare in anteprima le nuove funzionalità.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors e come potete vedere mediante gli screenshot presenti in calce alla notizia, la società di Cupertino ha avviato il rollout della succitata versione del suo sistema operativo per iPhone per coloro che hanno aderito al programma Beta. L'aggiornamento sta già raggiungendo anche gli utenti italiani.

In ogni caso, non si tratta di un update che mira solamente a risolvere bug riscontrati dagli utenti con le precedenti versioni dell'OS degli iPhone. Infatti, iOS 14.4 porta con sé anche alcune funzionalità. Le principali feature introdotte dall'update sono relative a HomePod mini, prodotto che però non è ufficialmente disponibile in Italia. Tuttavia, non mancano novità minori come la funzionalità Direct Touch App per VoiceOver.

Insomma, l'azienda di Tim Cook sta continuando ad aggiornare i suoi dispositivi a ritmi particolarmente elevati, sia per risolvere i problemi lamentati dagli utenti che per cercare di rendere ancora più completo in termini di funzionalità il sistema operativo.