iOS 14.5.1 disponibile in Italia: importanti aggiornamenti di sicurezza

A una settimana dal rilascio dell'atteso aggiornamento ad iOS 14.5, Apple torna ad aggiornare il sistema operativo legato agli iPhone. Tra l'altro, iOS 14.5.1 è un aggiornamento relativo alla sicurezza.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, la società di Cupertino ha avviato il rollout del succitato update, che sta arrivando in questi minuti a un po' tutti gli utenti. Possiamo confermarvi che l'aggiornamento è già disponibile anche in Italia, in quanto lo abbiamo ricevuto sul nostro iPhone "di fiducia" (come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia).

In ogni caso, l'aggiornamento porta con sé un bug fix relativo al sistema App Tracking Transparency. Infatti, alcuni utenti avevano riscontrato dei problemi relativi ai prompt derivanti dalle applicazioni. In ogni caso, Apple afferma che l'update introduce anche importanti aggiornamenti di sicurezza. Non ci sono ulteriori indicazioni in merito, anche se sembra si tratti di qualcosa legato a WebKit, ma l'azienda di Tim Cook consiglia a tutti di effettuare l'aggiornamento, quindi è bene procedere.

Ricordiamo che, per scaricare l'aggiornamento, basta recarsi nel percorso "Impostazioni", selezionare la scheda "Generali", premere sull'opzione "Aggiornamento Software" e infine fare tap sulla voce "Scarica e installa".

Per il resto, a quanto pare la società di Cupertino ha avviato anche il rollout della versione iOS 12.5.3 per i "vecchi" iPhone. Segnaliamo inoltre che sono disponibili nuovi update di sicurezza anche per macOS Big Sur e ovviamente iPad. C'è anche watchOS 7.4.1, sempre relativo alla sicurezza.