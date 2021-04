In attesa di iOS 14.5, Apple pubblica la prima beta di iOS 14.6 con un'interessante novità

Mentre siamo in attesa della pubblicazione di iOS 14.5, che arriverà sugli iPhone ed iPad la prossima settimana, il colosso di Cupertino ha messo a disposizione degli sviluppatori la prima beta di iOS 14.6, che include già una novità interessante.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Wccftech, con iOS 14.6 debutterà un nuovo sistema di gestione delle beta.

Come abbiamo spiegato nella guida che consente di installare la release candidate di iOS 14.5, infatti, a seguito dell'installazione è necessario rimuovere il profilo beta altrimenti il sistema provvederà a scaricare anche le altre versioni beta dell'OS, che spesso si portano dietro bug e malfunzionamenti di vario tipo.

Con iOS 14.6, gli utenti tramite il pannello "Aggiornamento software" potranno scegliere di skippare tutte le beta intermedie per ricevere la notifica solo al momento della disponibilità della RC (che precedentemente erano note come Golden Master). In questo modo, di fatto, non si dovrà rimuovere il profilo beta, in quanto una volta attivata l'impostazione si riceveranno solo le beta finali che precedono la distribuzione pubblica.

Nessuna informazione sulle altre novità introdotte in iOS 14.6, ma ieri nel frattempo sono trapelati in rete i primi rumor su iOS 15. Il nuovo OS dovrebbe portare con se un nuovo sistema di gestione delle notifiche ed una nuova homescreen su iPad.