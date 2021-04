iOS 14.5: Apple spiega come funziona la ricalibrazione della batteria

La nuova beta di iOS 14.5 pubblicata ieri sera da Apple e messa a disposizione da coloro che sono iscritti al programma di prova, ha introdotto la ricalibrazione della batteria per iPhone 11, 11 Pro ed 11 Pro Max. Apple, in un documento di supporto ha spiegato come funziona.

In un documento di supporto pubblicato sul proprio sito web, Apple sottolinea che la ricalibrazione della batteria non è un processo istantaneo, nè particolarmente rapido.

"La ricalibrazione della capacità massima e delle prestazioni massime avviene durante i cicli di carica regolari e questo processo potrebbe richiedere alcune settimane. La percentuale di capacità massima visualizzata non cambierà durante la ricalibrazione. Le prestazioni massime potrebbero essere aggiornate, ma la maggior parte degli utenti potrebbero non notare questa differenza. Se è stato visualizzato un precedente messaggio di batteria degradata, questo messaggio verrà rimosso dopo l'aggiornamento a iOS 14.5" si legge nel documento.

Quando la ricalibrazione viene completata, nel pannello dedicato verrà aggiornata la percentuale di capacità massima e le prestazioni di picco. "Se la ricalibrazione sullo stato della batteria indica che lo stato della batteria è notevolmente peggiorato, verrà visualizzato il messaggio di servizio della batteria" continua Apple.

"In un numero limitato di casi, la ricalibrazione potrebbe non riuscire e verrà visualizzato un nuovo messaggio di servizio della batteria. In tal caso, un fornitore di servizi autorizzato Apple può sostituire la batteria gratuitamente per ripristinare la piena capacità e prestazioni. Ciò non indica un problema di sicurezza e la batteria può ancora essere utilizzata".

iOS 14.5 dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.