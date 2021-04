iOS 14.5: come impostare il nuovo blocco del tracciamento da parte della app

Dopo avervi spiegato come impostare lo sblocco di iPhone con la mascherina, ci soffermiamo sulla seconda grande novità che è stata introdotta da Apple con il nuovo iOS 14.5: il sistema di blocco del tracciamento da parte delle app, che è stato oggetto di scontri con Facebook.

Con il nuovo iOS 14.5, infatti, le applicazioni non sono più autorizzate ad accedere all'IDFA dell'iPhone, iPad o Apple TV senza l'esplicito permesso dell'utente. Apple ha informato gli sviluppatori che a partire da oggi le app dovranno obbligatoriamente mostrare il popup in cui si chiede il permesso ad effettuare il tracciamento.

Aprendo le applicazioni per la prima volta, infatti, si vedrà una notifica in cui viene chiesto se si desidera consentire all'app di effettuare il tracciamento attraverso altre app o siti. Le scelte sono due: chiedi all'app di non tracciarmi o consenti.

La scelta però può essere effettuata e modificata anche in un secondo momento, tramite un nuovo pannello presente in impostazioni:

Aprite l'app Impostazioni

Fate tap su Privacy

Selezionate "Tracciamento"

Qui, al fianco di ogni app, potrete scegliere se attivare o meno il tracciamento: se il toggle è bianco, verrà disattivato, se invece è verde verrà attivato. Il nostro consiglio è anche di tenere attiva la "richiesta tracciamento attività" in modo tale da vedere sempre il popup alla prima apertura dell'app.