iOS 14.5, come ricalibrare la batteria del vostro iPhone? Ecco la procedura

iOS 14.5 è disponibile ormai da un po' di tempo. Tuttavia, non tutti conoscono le svariate funzionalità introdotte da questo importante aggiornamento. Risulta dunque interessante approfondire, ad esempio, il sistema per ricalibrare il rilevamento dello stato della batteria dell'iPhone.

Ebbene, la procedura per fare questo in realtà è molto semplice. Tuttavia, dovete sapere che questa possibilità è disponibile solamente per iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. In ogni caso, basta recarsi nelle impostazioni del proprio iPhone, premere sulla voce "Batteria" e fare tap sull'opzione "Stato batteria". Qui noterete un messaggio del sistema, che vi informerà in merito all'esistenza di questa novità.

Nel caso la ricalibrazione sia attiva, verrete informati del fatto che quest'ultima potrebbe richiedere diverse settimane per essere portata a termine. Dovete infatti sapere che Apple aveva già annunciato, ancor prima del rilascio per tutti di iOS 14.5, che il processo non è istantaneo. In ogni caso, l'utente deve essenzialmente fare poco o nulla, dato che poi sarà il sistema ad aggiornare lo stato della batteria.

Nel malaugurato caso in cui non sia possibile eseguire la ricalibrazione, un messaggio avvertirà l'utente e quest'ultimo potrà recarsi in un centro assistenza autorizzato per sostituirla. Per tutti i dettagli del caso, rimandiamo al portale ufficiale di Apple.