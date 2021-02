iOS 14.5 consente di impostare il servizio musicale di default per Siri

Sembra proprio che presto arriverà una funzionalità interessante per gli utenti iPhone. Infatti, a quanto pare verranno date maggiori possibilità in termini di scelta delle app di default.

In particolare, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e The Verge (la fonte originale è Reddit), l'aggiornamento ad iOS 14.5, che per il momento è ancora in fase di test, porta con sé la possibilità di impostare il servizio di streaming musicale di default per Siri. Sembra che tra le piattaforme coinvolte ci siano Spotify, Apple Music, Deezer e YouTube Music. Insomma, finalmente sarà possibile far avviare all'assistente vocale di Apple delle canzoni senza specificare ogni volta il servizio da cui "attingere".

A quanto pare, il messaggio che chiede all'utente di scegliere un servizio di streaming musicale sembra comparire in seguito alla prima richiesta di riproduzione di un brano dopo aver aggiornato il dispositivo ad iOS 14.5. Ricordiamo tuttavia che, per il momento, quest'ultimo è ancora in fase di test, quindi bisognerà attendere ancora un po' di tempo affinché tutti possano "mettere le mani" su questa funzionalità.

Per il resto, l'update ad iOS 14.5 porta con sé anche diverse altre feature interessanti, come la possibilità di sbloccare l'iPhone mentre si indossa la mascherina (passando per Apple Watch). Insomma, la società di Cupertino sta continuando a migliorare il suo sistema operativo di aggiornamento in aggiornamento.