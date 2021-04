iOS 14.5 disponibile in Italia: sblocco con mascherina e altre novità!

In seguito alle molteplici indiscrezioni dell'ultimo periodo, finalmente è arrivato il momento: Apple ha rilasciato l'aggiornamento a iOS 14.5 per tutti. Quest'ultimo porta con sé diverse novità importanti, compresa la possibilità di sbloccare l'iPhone anche quando si indossa una mascherina, chiaramente passando per Apple Watch.

In ogni caso, il rollout dell'update è iniziato nella serata di oggi 26 aprile 2021. Possiamo confermarvi che l'aggiornamento è già disponibile anche in Italia, come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia. Per effettuare l'update, ricordiamo che, proprio come per gli update precedenti, basta recarsi nelle impostazioni del dispositivo, selezionare l'opzione "Generali", premere su "Aggiornamento Software" e fare tap sull'opzione "Scarica e installa".

Oltre alla succitata possibilità di sbloccare lo smartphone anche con la mascherina, ricordiamo che l'aggiornamento a iOS 14.5 porta con sé anche altre funzionalità interessanti. Tra queste, troviamo un sistema di ricalibrazione del rilevamento della batteria, che consente agli utenti di ottenere stime più precise sullo stato di quest'ultima. Non manca inoltre un focus relativo alla privacy, compreso il sistema anti-tracciamento per le applicazioni, tanto discusso negli ultimi mesi.

Per il resto, a fianco di iOS 14.5 sono arrivati anche iPadOS 14.5, macOS 11.3 Big Sur, watchOS 7.4 e tvOS 14.5. Insomma, si tratta di una giornata di importanti novità per quel che riguarda il software di Apple.