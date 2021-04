iOS 14.5 esce ufficialmente la prossima settimana, ma può già essere installato: ecco come

Nel corso del keynote Apple di ieri pomeriggio non si è visto iOS 14.5, il major update per iOS 14 che arriverà la prossima settimana ed è molto atteso dagli utenti in quanto porta con se un'ampia gamma di novità tra cui lo sblocco degli smartphone anche con la mascherina, servendosi di Apple Watch.

Per i più curiosi, o coloro che non intendono aspettare ancora, c'è però una buona notizia: nella notte italiana infatti Apple ha rilasciato le release candidate di iOS 14.5. Si tratta fondamentalmente delle stesse versioni che saranno disponibili al pubblico tra qualche giorno, ma che attualmente rientrano nel programma beta.

Apple ha messo a disposizione la RC di iOS 14.5 non solo nel canale dedicato a coloro che sono in possesso di un account sviluppatore, ma anche in quello pubblico. Sostanzialmente, quindi, tutti possono installare già da ora iOS 14.5 senza alcun problema. L'abbiamo fatto sul nostro iPhone 12 Pro Max ed Apple Watch 6 e non stiamo riscontrando alcun tipo di problema.

La procedura che vi spiega come scaricare iOS 14.5 beta l'abbiamo esposta nella nostra FAQ dedicata, ma precisiamo che per godere dello sblocco di iPhone con la mascherina è necessario installare anche la release candidate di watchOS 7.4, anch'essa presente nella stessa pagina che indichiamo nella guida. Lo stesso ovviamente vale anche per iPadOS 14.5.