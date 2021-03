iOS 14.5 introdurrà un nuovo sistema per l'installazione degli aggiornamenti?

La quarta beta di iOS 14.5 rilasciata da Apple agli iscritti al programma ha fatto emergere alcune importanti indiscrezioni dal fronte del sistema di aggiornamento dell'OS, che a quanto pare potrebbe subire delle modifiche.

Il codice interno di iOS 14.5, infatti, contiene dei riferimenti ad un nuovo approccio per la distribuzione degli aggiornamenti. 9to5mac infatti ritiene che Apple starebbe lavorando ad un modo per rilasciare le patch di sicurezza di iOS in maniera autonoma e slegate dai pacchetti classici che sono soliti contenere anche fix di bug ed altro.

Qualora questo sistema dovesse vedere la luce, si tratterebbe di una novità di rilievo, dal momento che attualmente gli utenti non sono in grado di scegliere cosa installare. Nel momento in cui viene reso disponibile un nuovo aggiornamento, infatti, gli utenti possono scegliere di scaricarlo o meno, ed in caso di scelta negativa si perderanno anche le correzioni di sicurezza, il che potrebbe esporre gli iPhone a vulnerabilità più o meno gravi, come quella corretta con iOS 14.4.1.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, una nuova sezione aggiunta al menù di aggiornamento software di iOS indica che Apple fornirà aggiornamenti di sicurezza autonomi per iPhone ed iPad: agli utenti sarà data la possibilità di scegliere se installare solo i fix per la sicurezza o gli aggiornamenti iOS completi.

Al momento non sono disponibili molti dettagli su questa modifica, ma macOS offre già un metodo di aggiornamento simile.

iOS 14.5 consentirà anche di utilizzare il Face ID con la mascherina. Il lancio dovrebbe avvenire prossimamente.