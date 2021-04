iOS 14.5, iPadOS 14.5 e tvOS 14.5 in arrivo stasera: ecco il possibile orario

A quanto pare, i nuovi iOS 14.5, iPadOS 14.5 e tvOS 14.5 saranno pubblicati in serata da Apple. Dopo l'annuncio della scorsa settimana, questa sera probabilmente gli utenti riusciranno finalmente a mettere le mani sull'attesissimo major update che porterà con se tante novità.

L'indiscrezione relativa alla pubblicazione di oggi di iOS 14.5 è stata pubblicata dal New York Times ed il Financial Times, che però non citano macOS 13.3, anch'esso entrato nella fase Release Candidate la scorsa settimana. Non è da escludere quindi che anche l'aggiornamento per i Mac arrivi tra qualche ora.

In base a quanto fatto in precedenza da Apple, iOS 14.5, tvOS 14.5 ed iPadOS 14.5 dovrebbero essere pubblicati intorno alle 19 italiane di stasera. Dopo quell'orario consigliamo di verificare l'eventuale disponibilità attraverso il menù "Aggiornamento software" sotto "Impostazioni", anche se ovviamente pubblicheremo su queste pagine la notizia non appena l'update sarà in distribuzione via OTA e su iTunes.

Tra le principali novità in arrivo con iOS 14.5 troviamo la possibilità di sbloccare l'iPhone con la mascherina utilizzando Apple Watch, ma anche il supporto ad AirTags, una nuova gamma di emojicon ed il debutto del nuovo sistema anti-tracciamento delle app, che ha provocato varie frizioni con colossi come Facebook.

La scorsa settimana Apple ha anche pubblicato la prima beta di iOS 14.6.