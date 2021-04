iOS 14.5 non si vede durante l'evento Apple: ecco quando arriverà!

L'evento Apple dal motto "Spring Loaded", andato in scena oggi 20 aprile 2021, ha visto l'annuncio di parecchie novità. Tuttavia, c'è anche un grande assente: iOS 14.5. Infatti, nel corso del keynote non è stata ufficializzata alcuna data. Non sono in pochi coloro che si chiedono, a questo punto, quando arriverà: ve lo spieghiamo noi.

Ebbene, qualche settimana fa il CEO Tim Cook aveva affermato che l'uscita della versione stabile è prevista entro fine aprile 2021. Per questo motivo, molti utenti avevano "pronosticato" che l'atteso annuncio potesse avvenire durante il keynote di oggi 20 aprile 2021. Tuttavia, in realtà Apple non si era mai sbilanciata in merito.

In ogni caso, in seguito all'evento, stando anche a quanto riportato anche da Engadget e 9to5Mac, la società di Cupertino ha ufficializzato che iOS 14.5 arriverà la prossima settimana. A questo punto, tutto fa pensare che il rollout possa avvenire a partire dal 27 aprile 2021, ovvero l'altra data citata spesso dalle voci di corridoio.

Per il resto, ricordiamo che l'evento odierno ha visto dei reveal che in molti aspettavano da tempo, dagli Apple AirTags all'iMac con chip M1, passando per la nuova generazione di Apple TV e per iPad Pro. Insomma, gli annunci non sono mancati di certo, ma adesso sono in molti ad attendere iOS 14.5.