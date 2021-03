iOS 14.5: novità in arrivo per il blocco delle chiamate indesiderate

Con il passare delle ore, l'imminente aggiornamento iOS 14.5 per iPhone diventa sempre più interessante. Oltre alla possibilità di utilizzare il Face ID con la mascherina, infatti, punterà sul blocco delle chiamate indesiderate, una funzione già presente nell'OS e che sarà messa in primo piano.

Secondo quanto riferito da un blog canadese, iOS 14.5 ha inserito un banner per far conoscere agli utenti la funzione anche nelle chiamate recenti, nell'app Telefono. Gli utenti non dovranno fare altro che cliccare sul tasto "Turn on Call Silencing" per attivarla e non ricevere più le notifiche quando si riceve una telefonata da un numero sconosciuto. La feature prevede l'inoltro automatico delle chiamate alla segreteria telefonica, ma la telefonata persa sarà comunque visibile tra le telefonate recenti.

Non sono invece state segnalate modifiche a livello di funzionamento: la novità fondamentalmente non farà altro che mettere in primo piano la feature, che evidentemente non è conosciuta da molti utenti.

iOS 14.5 dovrebbe essere lanciato al pubblico alla fine del mese, ma è già in fase di test da qualche settimana. Le ultime indiscrezioni parlano di un keynote Apple in programma a fine Marzo, e proprio in concomitanza di tale evento potrebbe avvenire la pubblicazione dell'aggiornamento. iOS 14.5 includerà anche un nuovo set di emojicon.