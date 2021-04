iOS 14.5, quando arriva l'update? Facciamo chiarezza sulla data di uscita

iOS 14.5 è sicuramente uno degli aggiornamenti più attesi dai possessori di iPhone. Infatti, si tratta di un update che introduce funzionalità importanti, dalla possibilità di sbloccare lo smartphone anche indossando la mascherina al sistema di ricalibrazione del rivelamento della batteria. Questo senza dimenticare il focus posto sulla privacy.

Insomma, gli occhi di appassionati e possessori di iPhone sono tutti puntati verso la release di iOS 14.5. Tuttavia, quest'ultima sta tardando sempre di più, tanto che ormai siamo arrivati all'ottava Beta per gli sviluppatori. In questo contesto, è dunque bene analizzare le informazioni in nostro possesso, in modo da comprendere quando partirà il rollout dell'aggiornamento per il pubblico.

L'informazione più rilevante è quella recentemente fornita dal CEO Tim Cook, che ha affermato che la data di uscita di iOS 14.5 è un giorno del mese di aprile 2021. In parole povere, mancano al massimo due settimane prima che l'aggiornamento venga rilasciato al pubblico. Tra l'altro, considerando il recente annuncio del keynote che si terrà il 20 aprile 2021, abbiamo anche una possibile giornata precisa.

Insomma, sappiamo che l'attesa sta diventando lunga, visto che la prima versione preliminare di iOS 14.5 risale a inizio febbraio 2021, ma siamo ormai molto vicini al "momento clou". Non vi resta che tenere d'occhio la scheda dedicata ad iOS 14, sempre aggiornata con le ultime novità in termini di update e non solo.