iOS 14.5: quando verrà rilasciato l'aggiornamento? Il CEO di Apple risponde

Dopo aver rilasciato degli update legati alla sicurezza, Apple è pronta ad avviare il rollout relativo a un atteso aggiornamento.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, Tim Cook, CEO della società di Cupertino, ha affermato, nella stessa intervista in cui ha commentato la figura di Elon Musk, che la versione stabile di iOS 14.5 verrà rilasciata entro fine aprile 2021. In parole povere, manca al massimo qualche settimana prima che tutti i possessori di iPhone compatibili possano finalmente mettere le mani sull'atteso update, che alcune persone stanno già provando in fase beta.

Per chi non lo sapesse, iOS 14.5 è un aggiornamento che introduce varie funzionalità interessanti. Tra queste, troviamo un sistema di ricalibrazione del rilevamento della batteria e la possibilità di utilizzare il Face ID anche con la mascherina (passando per Apple Watch). Quest'ultima feature ha fatto particolarmente parlare di sé e sono ormai passate diverse settimane da quando è stata "scovata" dai primi utenti. Sono inoltre in arrivo novità importanti in termini di privacy.

Per il resto, ricordiamo che recenti rumor descrivevano un possibile lancio della versione stabile di iOS 14.5 a fine marzo 2021, cosa che poi non si è concretizzata. Tuttavia, ora finalmente sappiamo che aprile 2021 è il mese giusto.