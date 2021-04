iOS 14.5, è questa la settimana del lancio? Le possibili date di pubblicazione

E' ormai qualche settimana che ci poniamo una domanda: quando sarà disponibile iOS 14.5?. Il major update per il sistema operativo mobile di Apple è tra i più attesi degli ultimi tempi, complici anche le novità che includerà (tra cui la possibilità di sbloccare lo smartphone con la mascherina).

Tim Cook di recente ha affermato che iOS 14.5 vedrà la luce ad Aprile 2021 e dal momento che oggi è 19, tutto lascia presagire che ormai ci siamo.

La sensazione è che la data di lancio venga annunciata nel corso del keynote Apple in programma domani, 20 Aprile 2021 e che ovviamente seguiremo in diretta, ma non sono escluse novità: Apple infatti potrebbe lanciare l'aggiornamento subito dopo l'evento (il che però sarebbe quanto meno improbabile contando i precedenti) oppure, in alternativa, potrebbe lanciarlo il giorno dopo. Tra le possibili date di lancio però non ci sentiamo di escludere venerdì 23 Aprile, che sarebbe l'ultimo giorno utile della settimana.

In caso di scommessa, però, siamo pronti a mettere sul piatto i nostri due centesimi sul 27 Aprile 2021, ovvero martedì prossimo. Nelle prossime ore però Apple dovrebbe vedere la luce anche la versione golden master di iOS 14.5, di fatto l'ultima beta prima della pubblicazione.