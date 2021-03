iOS 14.5, Siri non sarà più femminile di default e c'è la ricalibrazione della batteria!

In seguito alla notizia del prossimo arrivo di un fix per le ricerche "asian", torniamo a trattare la versione 14.5 di iOS, che molti utenti attendono da tempo per quel che riguarda la versione stabile. Non è ancora arrivato quel momento, ma è stata rilasciata la beta 6 agli sviluppatori, che porta con sé delle novità intriganti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch, questa build ha aggiunto due nuove voci in inglese per Siri. Inoltre, al momento della configurazione del proprio iPhone, l'utente potrà scegliere la voce dell'assistente vocale. Questo significa che Siri non avrà più una voce femminile di default, come avveniva invece in precedenza. Si tratta di un cambiamento che, come affermato da Apple, va in una direzione di maggiore inclusività.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, la beta 6 di iOS 14.5, che ribadiamo per il momento è disponibile solamente per i developer, presenta nel suo codice dei riferimenti anche a un un sistema di ricalibrazione del rilevamento dello stato della batteria. Tra l'altro, siamo riusciti a trovare una pagina di supporto relativa a questa funzionalità sul portale ufficiale italiano di Apple. Tale strumento è pensato per risolvere il problema delle stime inesatte in merito al rilevamento dello stato della batteria, che a quanto pare è stato segnalato da alcuni possessori di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Per il resto, sempre stando al succitato sito Web ufficiale di Apple, si fa riferimento al fatto che iOS 14.5 "sarà disponibile più avanti in primavera".