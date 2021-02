Con iOS 14.5 torna il picture-in-picture di YouTube: funziona su tutti i browser

La prima beta di iOS 14.5, che è stata rilasciata qualche giorno fa ed include anche la possibilità di sbloccare gli iPhone mentre si indossa la mascherina, ha al suo interno un'altra novità di rilievo.

Secondo quanto riferito da Tim Hardwick di MacRumors, la beta di iOS 14.5 ha ripristino la modalità Picture in Picture di YouTube per Safari e tutti gli altri browser. "I nostri test mostrano che funziona in Safari ed in browser di terze parti come Chrome e Firefox: è possibile accedere alla modalità PiP e, tramite un pulsante, espandere il filmato per riprodurlo a schermo intero tramite l'icona dedicata. Quindi si potrà riprodurre un video di YouTube mentre si usano le altre app o semplicemente per ascoltare l'audio" si legge nella notizia.

E' probabile che però questo trucchetto non duri molto, dal momento che negli scorsi mesi YouTube aveva rimosso il trucco della modalità PiP, sottolineando che si tratta di una prerogativa degli utenti abbonati al Premium.

Probabile quindi che Google sia già al lavoro per correggere questa "falla", se così si può definire.

Al momento non abbiamo alcuna indicazione sulla possibile data di lancio di iOS 14.5, ma nel frattempo sul web sono già emersi i primi video sul nuovo sistema di sblocco con la mascherina