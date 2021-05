iOS 14.6 disponibile in Italia: diverse novità, ma c'è un grande assente

Dopo le prime avvisaglie di qualche giorno fa, è arrivato il "momento clou": Apple ha rilasciato iOS 14.6 per tutti e al suo fianco c'è ovviamente anche iPadOS 14.6. Insomma, è arrivato il momento di effettuare il download per gli utenti Apple.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Wccftech, nonché come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, il colosso di Cupertino ha ufficialmente avviato il rollout dell'update nel corso delle ultime ore. Possiamo confermarvi che l'aggiornamento è già disponibile anche in Italia, in quanto lo abbiamo ricevuto sul nostro iPhone "di fiducia".

In ogni caso, tra le principali novità introdotte da iOS 14.6 troviamo la possibilità di utilizzare un indirizzo e-mail per la modalità "Smarrito" degli AirTag e degli accessori legati all'applicazione "Dov'è" (in precedenza bisognava passare per un numero di telefono). Ci sono poi chiaramente altre novità, tra cui quelle legate ad Apple Card e alla sottoscrizione per i podcast. Assente, invece, l'atteso supporto all'audio lossless per Apple Music, che arriverà con i prossimi update (giugno 2021 sarà il mese in cui verrà rilasciata la novità).

Ricordiamo che potete scaricare l'update semplicemente recandovi nel percorso "Impostazioni" > "Generali" > "Aggiornamento Software" e premendo sulla voce "Scarica e installa". Per il resto, sono arrivati anche gli update watchOS 7.5, tvOS 14.6 e macOS Big Sur 11.4.