iOS 14.6, il lancio è ormai prossimo: novità per AirTag ed Apple Music

Nella serata di ieri Apple ha ufficialmente messo a disposizione dei beta tester pubblici la release candidate di iOS 14.6, la nuova versione del sistema operativo mobile per iPhone ed iPad che, a quanto pare, dovrebbe debuttare a stretto giro di orologio.

Si tratta, come suggerisce il nome, di un aggiornamento che esula dai classici fix (che comunque sono presenti) ed infatti introduce anche delle novità.

Innanzitutto, segnaliamo l'aggiunta al supporto per gli abbonamenti dei Podcast, una novità che il colosso di Cupertino aveva mostrato nel corso del keynote di qualche settimana fa. Per quanto riguarda gli AirTag, invece, con iOS 14.6 sarà possibile aggiungere un indirizzo email alla modalità smarrito, così come agli altri accessori compatibili con il network Dov'è. Il localizzatore Bluetooth, inoltre, mostrerà il numero di telefono parzialmente mascherato del proprietario quando viene toccato un dispositivo compatibile con l'NFC.

Apple ha affrontato anche alcuni problemi segnalati dagli utenti, tra cui:

Lo sblocco con Apple Watch potrebbe non funzionare dopo aver utilizzato Blocca iPhone su Apple Watch

I promemoria possono essere visualizzati come righe vuote

Le estensioni per il blocco delle chiamate potrebbero non essere visualizzate nelle Impostazioni

A volte i dispositivi Bluetooth potrebbero disconnettersi o inviare l'audio a un dispositivo diverso durante una chiamata attiva

iPhone potrebbe subire una riduzione delle prestazioni durante l'avvio

iOS 14.6, inoltre, introduce il supporto all' audio lossless su Apple Music , che è stato annunciato nella giornata di ieri dalla Mela e sarà disponibile in via ufficiale da giugno.

Nessuna informazione sulla data di lancio precisa, ma dal momento che si tratta della release candidate, può già essere installato come abbiamo spiegato nella guida di iOS 14.5.