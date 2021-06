iOS 14.6 ha ridotto la durata della batteria su tutti gli iPhone: un video conferma

Dopo le segnalazioni preliminari di molti utenti, è emerso in rete un video test che conferma quanto affermato sui social: iOS 14.6 ha ridotto la durata della batteria su praticamente tutti i modelli di iPhone.

Il filmato, condiviso da iAppleBytes e visualizzabile attraverso il player presente in apertura, mette a confronto la durata della batteria di iOS 14.6 con le versioni precedenti del sistema operativo di Apple.

In vari test effettuati con diversi utilizzi, si può vedere come a seguito dell'installazione dell'aggiornamento la batteria si esaurisca più rapidamente. Nel test di Geekbench, iPhone 11 è durato 5 ore e 17 minuti, mentre con iOS 14.5.1 nello stesso scenario si era fermato a 5 ore e 25 minuti e con iOS 14.5 5 ore e 54 minuti. Anche iPhone 7 ha registrato un aumento del consumo della batteria, e si è scaricato in 3 ore e 34 minuti (su iOS 14.5.1 tale dato era a 3 ore e 45 minuti).

Non è chiara le motivazione che sta portando a tali disservizi, e da Apple non sono emerse indicazioni di alcun tipo a riguardo. Su vari forum però alcuni stanno anche lamentando un eccessivo surriscaldamento dei dispositivi, ma anche a riguardo le motivazioni non sono note. Vi terremo aggiornati.