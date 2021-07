iOS 14.7.1, Apple ha rilasciato l'update in Italia: importante aggiornare!

Dopo la risoluzione del noto bug del Wi-Fi, torniamo a trattare su queste pagine le novità relative al sistema operativo degli iPhone. Infatti, Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 14.7.1, consigliando vivamente agli utenti di procedure all'aggiornamento.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, nonché come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, il succitato update è in fase di rollout: possiamo confermarvi che l'aggiornamento è già disponibile anche in Italia. Tra l'altro, il rilascio arriva solamente a una settimana da quello della versione iOS 14.7, segno che Apple ha voluto "mettere le mani" sin da subito alla build, in modo da sistemare quanto segnalato dagli utenti.

A tal proposito, iOS 14.7.1 risolve un problema legato alla funzionalità "Sblocca con iPhone". In parole povere, gli utenti avevano riscontrato un "grattacapo": l'impossibilità di sbloccare l'Apple Watch con i modelli di iPhone che dispongono di Touch ID. Tuttavia, risulta importante aggiornare anche per motivi di sicurezza, come affermato dalla stessa azienda di Tim Cook.

Ricordiamo brevemente la procedura per effettuare l'update (anche se dovreste conoscerla bene): basta recarsi nelle impostazioni dell'iPhone, spostarsi nella scheda "Generali", selezionare la voce "Aggiornamento Software" e premere su "Scarica e installa".

Per il resto, stando anche a quanto riportato da Wccftech, a fianco dell'aggiornamento legato agli iPhone sono arrivati anche gli update a macOS Big Sur 11.5.1 e iPadOS 14.7.1. Apple afferma che anche in questi casi ci sono delle importanti novità in termini di sicurezza, quindi è consigliato effettuare l'aggiornamento.