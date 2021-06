iOS 14.7, Apple lancia la terza beta: c'è una novità per l'Italia

Mentre si continua a discutere dell'impatto di iOS 14.6 sulla batteria degli iPhone, Apple sta continuando i test con gli iscritti al programma beta di iOS 14.7, il settimo major update per il proprio sistema operativo che potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane.

Nella serata di ieri, il colosso di Cupertino ha infatti distribuito la terza beta di iOS 17.7 ed iPadOS 14.7, che può essere scaricata tramite l'Apple Developer Center o via OTP da coloro che posseggono un account sviluppatore e che hanno installato il relativo profilo su iPhone o iPad.

Non sono state diffuse molte informazioni sul changelog, ma i nuovi aggiornamenti di iOS ed iPadOS secondo quanto riferito si focalizzano su miglioramenti delle prestazioni e sulla correzione di bug e problemi segnalati dagli utenti. Non è chiaro se Apple abbia affrontato la problematica relativa all'eccessivo consumo di batteria lamentato da molti utenti e certificato in alcuni video o meno.

MacRumors però afferma che sarebbero presenti anche delle novità minori, tra cui una che interessa proprio il nostro paese. iOS 14.7 infatti porta in Italia l'indice di qualità dell'aria. Questa informazione approderà anche nei Paesi Bassi, Francia, Spagna e Canada.

Inoltre, un iPhone basato su iOS 14.7 se abbinato con HomePod permetterà tramite l'app Home di impostare più timer.

Nella serata di ieri, intanto, Apple ha lanciato anche un nuovo aggiornamento per i vecchi iPhone ed iPad.