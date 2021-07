iOS 14.7, arriva il fix per il problema della rete Wi-Fi dallo strano nome

Vi ricordate del bug in grado di disabilitare permanentemente il Wi-Fi dell'iPhone? Apple ha deciso di sistemare la situazione, correndo "ai ripari" tramite un aggiornamento di iOS 14.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e Wccftech, la società di Cupertino ha rilasciato una nuova versione Beta di iOS 14.7 per gli sviluppatori. Ebbene, secondo quanto emerso in un video dello YouTuber Zollotech, quest'ultima ha risolto il succitato bug, che si verificava quando l'utente provava a connettersi a una rete chiamata "%p%s%s%s%s%n".

Attualmente il problema è ancora presente nella versione stabile del software, ma il fatto che Apple abbia rilasciato un fix per la versione Beta lascia ben sperare per quel che riguarda l'arrivo di un "intervento rapido" che coinvolga tutti gli utenti. In ogni caso, si tratta di un problema molto specifico, quindi è comprensibile che l'azienda di Tim Cook voglia testare le modifiche effettuate al codice solamente con gli utenti che hanno deciso di aderire al programma Beta, per poi rilasciare il fix per gli altri.

Ricordiamo che il bug era stato segnalato su Twitter nel mese di giugno 2021 e prima del fix sembrava essere risolvibile da parte dell'utente solamente ripristinando le impostazioni di rete. Insomma, in attesa dell'arrivo dell'update per tutti, è caldamente consigliato non connettersi a reti Wi-Fi dal nome particolarmente strano.