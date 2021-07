iOS 14.7 è in arrivo: disponibile la release candidate, le novità

Nella serata di ieri Apple ha rilasciato la release candidate del nuovo aggiornamento per iOS 14, iOS 14.7, che precede di poco il lancio pubblico che evidentemente potrebbe avvenire già nelle prossime ore, come da protocollo.

Nel changelog, Apple evidenzia che iOS 14.7 implementa il supporto al nuovo MagSafe Battery Pack che è stato lanciato a sorpresa nella giornata di ieri, e permette di aggiungere limiti di spesa condivisi per la funzione Apple Card Family, che non è disponibile in Italia.

Novità anche per l'Italia, con iOS 14.7. Arriva nel nostro paese la funzione che fornisce informazioni sulla qualità dell'aria in Meteo e nelle Mappe.

Di seguito il changelog ufficiale diffuso da Apple:

iOS 14.7 includes the following improvements and bug fixes for your ‌iPhone‌:

MagSafe Battery Pack‌ support for iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max

Apple Card‌ Family adds the option to combine credit limits and share one co-owned account with an existing ‌Apple Card‌ user

Home app adds the ability to manage timers on ‌HomePod‌

Air quality information is now available in Weather and Maps for Canada, France, Italy, Netherlands, South Korea, and Spain

Podcasts library allows you to choose to see all shows or only followed shows

Share playlist menu option missing in Apple Music

Dolby Atmos and ‌Apple Music‌ lossless audio playback may unexpectedly stop

Battery service message that may have disappeared after reboot on some iPhone 11 models is restored

Braille displays could show invalid information while composing Mail messages

Con iOS 14.7 è stato finalmente risolto il bug del WiFi di cui abbiamo più volte parlato su queste pagine e che porta alla completa disattivazione della connessione.