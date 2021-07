iOS 14.7 disponibile in Italia: c'è il supporto a MagSafe Battery Pack

In seguito all'arrivo della Release Candidate, Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 14.7. Possiamo confermarvi il fatto che l'update è arrivato anche in Italia, quindi sembra proprio essere giunto il momento di aggiornare il proprio iPhone.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog e Wccftech, nonché come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, il succitato update è arrivato per tutti, dato che si tratta della versione stabile. In parole povere, se disponete di un iPhone compatibile, tutto quello che dovete fare per scaricare l'aggiornamento è recarvi nelle impostazioni, selezionare la voce "Generali", premere sull'opzione "Aggiornamento Software" e fare tap sulla voce "Scarica e installa".

Per quel che riguarda le novità introdotte da iOS 14.7, l'update rilasciato dalla società di Cupertino in realtà può essere considerato "secondario". Per intenderci, la funzionalità che sta attirando di più l'attenzione è l'arrivo del supporto al nuovo accessorio MagSafe Battery Pack. Ricordiamo che quest'ultimo si può utilizzare con iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini e iPhone 12. Oltre a questo, sono state aggiunte anche per l'Italia delle informazioni relative alla qualità dell'aria nelle applicazioni "Meteo" e "Mappe". Al netto di questo, non mancano chiaramente i classici fix.

In ogni caso, a fianco dell'update legato a iOS, sono arrivati anche gli aggiornamenti ad iPadOS 14.7, tvOS 14.7 e watchOS 7.6. Per il resto, ricordiamo che gli utenti che hanno deciso di aderire al programma Beta stanno già mettendo alla prova iOS 15. Infatti, sono state rilasciate le prime build pubbliche di quest'ultima versione, quindi potenzialmente chiunque disponga di un iPhone compatibile può già "passare" alla nuova versione (ma si tratta di versioni non propriamente stabili, quindi potreste voler attendere la release definitiva in quel caso).