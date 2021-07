iOS 14.7 ed iPadOS 14.7: risolto il pericoloso bug del WiFi

Con il nuovo iOS 14.7, rilasciato da Apple qualche giorno fa ed iPadOS 14.7 in distribuzione da ieri, Apple ha risolto il pericoloso bug del WiFi che si attivava nel momento in cui il sistema incappava in una rete con determinati caratteri.

Del pericoloso bug del WiFi su iOS 14 abbiamo a più riprese parlato su queste pagine e fortunatamente Apple ci ha messo una pezza. Nel changelog infatti si legge che l'aggiornamento è stato risolto e sono stati migliorati i controlli a livello di sistema per impedire che una rete WiFi contenente alcuni simboli nel nome possa comportare problemi con l'accesso o l'esecuzione di codice arbitrario.

Il sistema operativo è disponibile per iPhone 6s e successivi, iPad Pro (tutti i modelli), iPad Air 2 e successivi, iPad di quinta generazione e successivi, iPad Mini 4 e successivi ed iPod touch (7a generazione).

Il problema riguardava la rete denominata "%p%s%s%s%s%n" che proprio a causa della presenza di questi simboli bloccava il funzionamento del WiFi sul dispositivi anche a seguito del ripristino dei dispositivi.

Tra le altre vulnerabilità risolto ce n'è una relativa ai file audio, una di Dov'è, i PDF, le immagini web ed altre. Il consiglio è di procedere con il download attraverso l menù impostazioni di iPhone ed iPad.