iOS 14.7, già scoperto un importante bug: ecco come risolvere

Nella giornata di ieri Apple ha lanciato iOS 14.7 ma è già stato scoperto un importante bug che interessa anche watchOS 7.6, il sistema operativo per Apple Watch. Apple ha riconosciuto il problema ed ha diffuso alcune indicazioni su come risolverlo.

Il bug a quanto pare potrebbe impedire agli utenti di sbloccare l'Apple Watch tramite il Touch ID presente sull'iPhone associato. Ciò si traduce in disservizi non di poco conto che, però, sono limitati dal momento che gli iPhone dotati di Touch ID non sono molti diffusi (ad eccezione dell'iPhone SE che però detiene una quota di mercato esigua).

Apple al momento non ha reso noto il motivo per cui si sta verificando questo problema, e nel frattempo ha invitato gli utenti a non fare affidamento alla funzione per sbloccare l'Apple Watch. Sostanzialmente, quindi, nel caso in cui lo smartwatch non dovesse sbloccarsi tramite il Touch ID, l'unico modo è rappresentato dall'inserimento del passcode sullo schermo dell'orologio.

Il nuovo iOS 14.7 ha portato il supporto al MagSafe Battery Pack presentato la scorsa settimana, ma ha finalmente risolto anche il problema con il WiFi che poteva essere reso inaccessibile a causa di alcuni caratteri presenti nei nomi delle reti. Il consiglio è quindi di aggiornare i vostri dispositivi.