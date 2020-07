iOS 14, Apple rilascia la Beta pubblica anche in Italia: ecco come accedere

Fino ad oggi 9 luglio 2020 era possibile accedere alla Beta di iOS 14 solamente con un account sviluppatore, ma ora Apple ha deciso di dare la possibilità a tutti di provare la nuova versione del sistema operativo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e MacRumors, per testare la Beta di iOS 14 sul proprio iPhone (oppure quella di iPadOS 14 sul proprio iPad) è necessario iscriversi al programma pubblico dedicato. Dopodiché, il portale vi consentirà di scaricare un certificato e potrete installare la versione preliminare dell'OS sul vostro dispositivo.

I dispositivi compatibili

In ogni caso, vi ricordiamo la lista dei dispositivi compatibili con iOS 14.

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone Xs;

iPhone Xs Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone SE (2016);

iPhone SE (2020);

iPod Touch (settima generazione).

Come scaricare e installare la beta pubblica di iOS 14

Vi lasciamo di seguito anche la procedura dettagliata che abbiamo utilizzato per installare iOS 14 sul nostro iPhone, in modo che anche i "meno pratici" riescano a provare questa versione.

Collegatevi con Safari al sito ufficiale di Apple dal vostro iPhone; Premete sul tasto "Sign In" ed effettuate il login con il vostro ID Apple; Leggete i termini e le condizioni e premete sul pulsante "Accept"; Effettuate un backup dello smartphone, se è il vostro principale (è una build non ancora stabile, che potrebbe comportare "grattacapi" nell'uso quotidiano), e, solamente dopo, fate tap sul collegamento "enroll your iOS device" (presente nel capitolo "Get Started"); Scorrete la pagina e premete prima sul tasto "Download profile" e poi su quello "Consenti", facendo tap anche su "Chiudi" per togliere la finestra; Recatevi nelle Impostazioni e fate tap sulla voce "Profilo scaricato". Premete su "Installa" e inserire eventuali codici di sicurezza (es. PIN dell'iPhone); Fate tap su "Fine" e recatevi in "Aggiornamento software" dalle Impostazioni. A questo punto, il vostro dispositivo troverà l'update e vi basta premere sulla voce "Scarica e installa" per effettuare l'aggiornamento come ogni altro comune update OTA.

Perfetto, adesso sapete come installare la Beta 2 pubblica sul vostro iPhone. Per maggiori dettagli sulle principali novità introdotte, vi consigliamo di consultare la notizia di annuncio di iOS 14.