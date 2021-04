iOS 14 ha un'applicazione nascosta: ecco come abilitarla

Dopo aver trattato la possibilità di scansionare documenti ed esportarli in PDF, torniamo ad analizzare le possibilità offerte da iOS. Infatti, c'è un "trucco" per attivare un elemento che non tutti conoscono.

In particolare, stando anche a quanto riportato da LifeHacker, su iOS 14 è presente un'applicazione preinstallata che non compare all'interno della schermata Home. Più precisamente, ci riferiamo a uno scanner di codici QR. Qualcuno di voi conoscerà già il metodo per abilitare quest'app, ma non sono in pochi coloro che semplicemente non hanno mai pensato a questo tipo di possibilità. Risulta dunque interessante analizzare la situazione.

Ebbene, tutto ciò che dovete fare per trovare l'applicazione "nascosta" è semplicemente tornare alla schermata Home ed effettuare uno swipe dall'alto verso il basso (partendo da un po' più in basso rispetto a quando volete accedere alle notifiche), in modo da abilitare la barra di ricerca. Dopodiché, digitate "scansione codici" e comparirà a schermo l'icona dell'apposito software. Premendo su quest'ultima, si avvierà l'app e potrete utilizzarla per scansionare codici QR senza dover per forza passare per la Fotocamera o altri software.

Nel caso non riusciste ad accedere alla pagina relativa alla barra di ricerca, ovvero quella in cui compaiono i "Suggerimenti di Siri", ricordiamo che potete raggiungerla anche spostandovi nella scheda più a sinistra del vostro iPhone, a partire dalla Home, premendo poi sull'opzione "Cerca" presente in alto.

In ogni caso, si tratta sicuramente di un piccolo "trucco" che potrebbe tornare utile in determinati contesti.