iOS 14 si arricchisce di 117 nuove emoji: la parola d'ordine è 'inclusione'

"Inclusione". Sembra essere questa la parola d'ordine per quanto riguarda iOS 14.2 Beta 2, aggiornamento dell'OS di Apple in rollout in queste ore.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, la succitata versione preliminare del sistema operativo degli iPhone, rilasciata per il momento solamente per gli sviluppatori, ha introdotto parecchie nuove emoji (potete vederne una selezione nell'immagine presente in calce alla notizia). Stando alle varie fonti, queste ultime sono state originariamente annunciate nella prima metà del 2020, più precisamente a gennaio.

In ogni caso, iOS 14.2 Beta 2 porta con sé anche delle emoji inclusive, come quella di un padre che tiene a bada i propri figli e dà loro il biberon. Non mancano inoltre una bandiera transgender, una piuma, una foca e molto altro, per un totale di 117 nuove emoji che gli utenti di iPhone potranno utilizzare non appena questa versione del sistema operativo verrà rilasciata per tutti.

Se volete approfondire quanto introdotto in tal senso da iOS 14.2 Beta 2, potete fare riferimento alla lista 13.0 pubblicata dal portale Emojipedia. Insomma, le emoji si fanno sempre più numerose e cercano di rispecchiare al meglio la società. D'altronde, è evidente il fatto che queste ultime siano oramai diventate un metodo di comunicazione utilizzato da miriadi di persone per esprimere sentimenti, stati d'animo e molto altro.