Da iOS 14 arriva una sorpresa: Apple al lavoro anche su iPhone 9 Plus

Secondo le indiscrezioni trapelate qualche settimana fa, il lancio di iPhone SE2 è stato momentaneamente rinviato a causa della pandemia di Coronavirus. Tuttavia, il dispositivo, che a quanto pare si chiamerà iPhone 9, potrebbe arrivare sul mercato accompagnato da una variante Plus, battezzata appunto iPhone 9 o iPhone SE 2 Plus.

L'indicazione arriva direttamente dal codice sorgente di iOS 14, che è stato analizzato di recente da 9to5Mac. Nelle stringhe si è scoperto che l'iPhone 9 Plus avrà lo stesso chip A13 Bionic di iPhone 11 e, proprio come la variante più piccola, sfoggerà anche un pulsante Home com il Touch ID integrato in grado di leggere l'impronta digitale. A differenza dell'iPhone 8, inoltre, i due smartphone includeranno anche il supporto NFC per il pagamento veloce tramite Apple Pay.

Al momento non sono note altre specifiche tecniche di questa variante Plus del dispositivo, ma probabilmente sfoggerà un display da 5,5 pollici come iPhone 8 Plus. Resta da capire anche se la linea di dispositivi si chiamerà iPhone SE 2 o iPhone 9, ed a riguardo non sono emerse nè indicazioni, tanto meno conferme.

Le indiscrezioni trapelate in precedenza parlavano di una presentazione in programma già a fine marzo, ma al momento Apple non ha annunciato alcun keynote e vista la situazione attuale è più probabile un lancio attraverso un comunicato stampa, come fatto con le AirPods Pro.