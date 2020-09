iOS 14 in arrivo a breve, Apple pronta a rispondere a Google lato OS

Abbiamo trattato giusto poco fa su queste pagine il rilascio della versione stabile di Android 11, la nuova major release del sistema operativo per dispositivi mobili di Google. Nemmeno il tempo di lasciare ai primi utenti la possibilità di provare l'OS del robottino verde, che già sono arrivate delle indiscrezioni relative al lancio di iOS 14.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech, Apple potrebbe rilasciare la versione stabile del suo sistema operativo nel corso di questo mese, nonostante stiano arrivando smentite relative alla presenza di iPhone 12 durante l'evento del 15 settembre 2020. In parole povere, secondo le ultime voci di corridoio, l'azienda di Cupertino avrebbe intenzione di rilasciare la release "finale" di iOS 14 per gli utenti che dispongono di un iPhone compatibile. Probabilmente, i modelli coinvolti saranno quelli che sviluppatori e appassionati stanno utilizzando per provare la versione Beta del sistema operativo. In ogni caso, iPhone 12 dovrebbe essere annunciato in seguito (forse nel mese di ottobre 2020).

Per completezza d'informazione, iOS 14 e iPad OS dovrebbero vedere l'uscita della loro versione stabile nel corso delle prossime settimane, ma watchOS 7, tvOS 14 e macOS Big Sur potrebbero invece ricevere una release "definitiva" più avanti, ovvero nell'autunno 2020. Per il momento si tratta solamente di indiscrezioni, ma sembra proprio che Apple stia per "rispondere" a Google lato OS.