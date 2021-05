iOS 14 e blocco del tracciamento: ecco la contromossa di Twitter

In seguito all'entrata in vigore del nuovo sistema di blocco del tracciamento da parte delle app su iOS, anche Twitter ha deciso di passare alla controffensiva per convincere i propri utenti a non applicare l'App Tracking Transparency sulla piattaforma.

Dopo Facebook e Instagram e la loro informativa sull'aggiornamento iOS 14.5, anche Twitter parte alla carica, con un approccio probabilmente più a basso profilo, volto a promuovere l'aumento di possibilità di scelta da parte di iOS, cercando al contempo di far comprendere all'utente l'importanza del tracciamento per rendere più pertinenti e rilevanti gli ad sull'applicazione mobile.

Aziende del calibro di Twitter e Facebook hanno fatto nel corso del tempo del tracciamento a fini commerciali la spina dorsale del loro ecosistema, anche e soprattutto per renderlo gratuito per gli utilizzatori finali. Aspetto che, come riporta la fonte, non rientra esattamente fra le priorità di un colosso dell'informatica come Apple, principalmente specializzato nello sviluppo di hardware e software ad esso correlati.

Benché la stessa Twitter avesse previsto un impatto generalmente modesto della nuova politica sulla sua piattaforma, sembra che circa il 96% degli utenti USA compatibili con le nuove politiche abbia già beneficiato dell'App Tracking Transparency rinunciando al tracciamento dei propri dispositivi.

Si tratta di cifre estremamente elevate e che potrebbero aumentare esponenzialmente quando anche Google introdurrà il blocco del tracciamento.