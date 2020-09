iOS 14: Come aggiungere didascalie alle fotografie per cercarle facilmente

Con il passare dei giorni, continuiamo a scovare nuove funzioni in iOS 14, il sistema operativo per iPhone ed iPad che è stato rilasciato la scorsa settimana e che include un'ampia gamma di novità interessanti. Dopo avervi spiegato come nascondere le fotografie, torniamo a parlare dell'app Foto.

Come inserire le didascalie alle foto in iOS 14

iOS 14 ha infatti introdotto una funzione molto interessante: le didascalie alle foto, che permettono di ordinare e trovare facilmente gli scatti attraverso l'app Foto. Per aggiungerle basta seguire pochi passaggi:

Apri l'app Foto Seleziona la fotografia a cui vuoi inserire la didascalia Fai swipe verso l'alto: comparirà il campo "inserisci una didascalia"

Qui si potrà inserire una parola chiave (ad esempio "tartaruga", "concerto", "mare", "estate") che permetterà di ordinare le foto.

In questo modo sarà anche più facile trovarle, soprattutto se avete tante immagini presenti nella galleria. Inserendo la didascalia a tutti gli scatti, infatti sarà più semplice utilizzare la funzione "cerca" dell'applicazione, dal momento che basterà cercare il termine chiave per filtrarle rapidamente.

Interessante notare come le didascalie saranno aggiunte ai metadati della fotografia, il che vuol dire che verranno trasferite anche ad altri iPhone e dispositivi Apple se si effettua il trasferimento con AirDrop o iMessage. Discorso diverso per Whatsapp, che li eliminerà.