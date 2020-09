iOS 14: come attivare le azioni quando si tocca il retro dell'iPhone

Tra le novità passate sotto traccia e che compongono la platea di nuove funzioni introdotte dal nuovo iOS 14 troviamo anche un nuovo tipo d'interazione con gli iPhone: il Back Tap.

Della feature avevamo parlato subito dopo la presentazione della WWDC ed ora che la versione finale del sistema operativo è stata finalmente rilasciata, possiamo spiegarvi come si attiva.

Come attivare il Back Tap su iOS 14

Per attivare il Back Tap su iOS 14 è necessario seguire alcuni passaggi:

Aprite l'applicazione Impostazioni Spostatevi nel menù Accessibilità Fate tap sul pannello "Tocco".

Qui bisognerà scendere fino in basso e selezionare l'opzione "Tocco posteriore" che, come indicato nella descrizione, permette di eseguire azioni velocemente toccando due o tre volte la parte posteriore dello smartphone

Una volta aperto il pannello, si potranno impostare delle azioni diverse sia per il tocco doppio che per quello triplo. Ad esempio, potete fare in modo che col tocco doppio si apra il centro notifico, e che con quello triplo lo smartphone acquisisca uno screenshot della schermata.

Una volta selezionate, vi basterà semplicemente poggiare il dito due o tre volte velocemente nei pressi della Mela Morsicata (o sulla cover), ed il gioco sarà fatto.

Questa opzione apre le porte a nuovi tipi d'interazione con l'iPhone, ancora più immediate e facili da attivare.