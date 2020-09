iOS 14: come cambiare le icone delle app nella Home Screen su iPhone ed iPad

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il nuovo iOS 14 ha aperto le porte ad un'ampia gamma di personalizzazioni per gli iPhone ed iPad. In questa nuova guida vi spieghiamo come si possono modificare le icone delle applicazioni presenti nella Home.

Come cambiare le icone delle app su iOS 14

Avvia l'app Comandi e fai tap sull'icona "+" presente in alto a destra Nel pannello "nuovo comando" clicca su "aggiungi azione" A questo punto, nel nuovo pannello, cerca "apri l'app" attraverso il campo presente in alto, e facci tap su Si inizierà a creare il comando: in questo momento sotto "programmazione" è presente solo "apri". Fai tap su "scegli" e seleziona l'applicazione a cui vuoi cambiare l'icona Dopo aver fatto ciò, il comando inizierà a comporsi e si vedrà "apri [nome applicazione]": fai tap sui tre puntini presenti in alto a destra e quindi su "aggiungi ad home" Qui si potrà scegliere l'icona: basterà cliccare su quella predefinita (arancione) sotto "nome schermata home ed icona" e quindi su "scegli la foto" se ce l'avete già salvata sull'iPhone o iPad, o su "scegli il file" se è presente su iCloud.

Una volta selezionata, basta fare tap su "aggiungi" e quindi "su fine", ed il gioco è fatto: il collegamento alla vostra applicazione, con l'icona personalizzata, vi comparirà nella Home Screen.

Ricordiamo che sono disponibili anche le altre guide su iOS 14, in cui vi abbiamo spiegato ad esempio come nascondere le fotografie e cosa significano i puntini verdi ed arancioni presenti nella status bar.