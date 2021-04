iOS 14, come capire se la posizione dell'utente è inclusa in una foto

Apple è un'azienda che si è sempre dichiarata molto attenta alla privacy degli utenti. Questa "filosofia" si fa notare all'interno di iOS, il sistema operativo degli iPhone. Infatti, quest'ultimo include svariate funzionalità utili in tal senso, compresi i pallini che indicano quando si usa, ad esempio, il microfono. Tuttavia, c'è molto altro.

Più precisamente, l'OS di Apple dispone di varie feature pensate per garantire maggiore "trasparenza" agli utenti, comprese alcune che non esattamente tutti conoscono. Ad esempio, non manca un'indicazione relativa alla presenza delle informazioni sulla posizione dell'utente all'interno delle foto. Infatti, dovete sapere che, scattando con la geolocalizzazione attivata, vengono "salvati" dei dettagli importanti relativi al luogo in cui è stato effettuato lo scatto.

Capite bene che questo, in determinati contesti, può rivelarsi un problema in ambito privacy. Apple ha dunque pensato, per informare al meglio gli utenti, di implementare un sistema che segnala la presenza della posizione all'interno di un'immagine. L'informazione si può trovare aprendo l'app "Foto", selezionando l'immagine coinvolta e premendo sull'icona "Condividi", presente in basso a sinistra. A questo punto, in alto comparirà la scritta "Posiz. inclusa", nel caso in cui lo scatto sia stato effettuato con geolocalizzazione attivata.

Per il resto, premendo sulla voce "Opzioni", presente a fianco della succitata scritta, è possibile scegliere di rimuovere la posizione dalla foto che si sta per inviare. Se, invece, non volete includere di default questi dettagli, dovete recarvi nelle impostazioni dello smartphone, selezionare l'opzione "Privacy", premere sulla voce "Servizi di localizzazione", fare tap su "Fotocamera" e impostare quest'opzione su "Mai" (o "Chiedi la prossima volta"), disattivando magari anche la "Posizione esatta" (che calcola nel modo più preciso possibile dove si trova l'utente).

Se siete interessati all'argomento, ricordiamo che su queste pagine potete trovare l'approfondimento relativo a come non farsi geolocalizzare le foto, in cui si entra ulteriormente nel dettaglio della questione metadati e della loro rimozione.