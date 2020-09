iOS 14: Come nascondere le fotografie dall'applicazione Foto su iPhone ed iPad

iOS già da tempo include la funzione per nascondere le fotografie, ma queste vengono comunque mostrate nell'album "Nascosti" nel pannello "Album". Con il nuovo sistema operativo iOS 14 Apple però ha potenziato ulteriormente la funzione ed ha, di fatto, implementato un sistema che consente di nascondere le fotografie a 360°.

Come nascondere le foto su iPhone ed iPad

Dopo aver impostato una foto come nascosta (cliccando sul pulsante in basso a sx e poi su "Nascondi"), per far sparire ogni traccia è necessario eseguire i seguenti passaggi, ad iPhone ed iPad aggiornato ovviamente:

Apri l'applicazione Impostazioni;

Fai tap su "Foto".

Nel menù, in fondo a tutto, è stata aggiunta l'opzione "Album Nascosti". Se il toggle è verde, nell'applicazione Foto sarà mostrato l'album "Nascoste", di fatto rendendole accessibili a tutti anche se impostate come non visibili.

Per nasconderle definitivamente è necessario cliccarci sopra e fare in modo che sia bianco, come mostriamo nello screenshot presente in calce.

La controprova è data dal fatto che, dopo aver completato la procedura, nell'applicazione Foto l'album "Nascoste" non sarà più visibile. Per visualizzare tali fotografie, sarà necessario effettuare di nuovo la procedura di cui sopra, ma impostando il toggle nuovamente su verde.

Si tratta di una funzione sicuramente interessante, per coloro che necessitano di più privacy.