iOS 14, ecco come potrebbero essere i widget personalizzabili su iPhone

Gli ultimi giorni hanno visto il propagarsi di diverse indiscrezioni relative ad iOS 14, il prossimo "grande aggiornamento" del sistema di operativo di Apple. Tra queste, una delle più importanti è sicuramente quella relativa alla presunta volontà dell'azienda di Cupertino di incrementare le possibilità di personalizzazione offerte agli utenti.

In particolare, all'interno del codice di una versione preliminare di iOS 14, sarebbero stati trovati dei riferimenti a dei widget personalizzabili su iPhone, che dovrebbero essere spostabili dove si vuole. Ebbene, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, Parker Ortolani ha pubblicato su Twitter un concept che prova a immaginare come potrebbe essere implementata questa funzionalità.

Le immagini che trovate in calce alla notizia non sono quindi ufficiali, ma rappresentano l'idea di Ortolani in merito a come Apple potrebbe gestire la novità per gli sviluppatori. Secondo il creatore del concept, sarebbe interessante se l'azienda di Cupertino decidesse di dare la possibilità ai developer di far visualizzare la propria applicazione in tre modi: tramite una classica icona "fissa", attraverso un'icona live che può mostrare dati o pulsanti e tramite un widget a grandezza naturale.

L'idea di Parker Ortolani, che immagina un framework chiamato "SpringKit", risulta particolarmente interessante, dato che porterebbe delle novità molto comode, sia per gli utenti che per gli sviluppatori. Apple prenderà in considerazione questo concept? Staremo a vedere.