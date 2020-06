iOS 14 consentirà di impostare browser e client email di terze parti come predefiniti

Continuano ad emergere novità sulla nuova versione di iOS, iOS 14 presentato ieri. Sebbene non sia stata menzionata in via ufficiale sul palco, infatti, c'è una nuova funzione che sicuramente sarà accolta calorosamente dagli utenti che installeranno l'aggiornamento, che potranno impostare browser e client mail di terze parti come predefiniti.

Questa opzione non è di poco conto, in quanto attualmente iOS non consente di impostare un browser diverso da Safari come predefinito, e lo stesso vale anche per le applicazioni che consentono di leggere la posta elettronica.

Lo stesso varrà anche su iPadOs 14, che condivide molte delle funzioni con la controparte per iPhone. Gli utenti quindi potranno ad esempio scegliere Opera o Chrome come browser di default, o Spark come client per la posta elettronica. I risultati saranno tangibili quando si clicca su un link: attualmente iOS consente di installare altri browser, ma quando si fa tap su un indirizzo questi vengono aperti in automatico in Safari.

iOS 14 ha segnato il debutto dei widget nella homescreen, dopo anni di richieste da parte degli utenti. Il supporto è garantito su un'ampia gamma di modelli di iPhone ed iPad, come indicato nella documentazione ufficiale pubblicata sul sito web del nuovo sistema operativo.

I colleghi di MacRumors notano anche che con i nuovi sistemi operativi Apple ha anche aperto alla possibilità di usare servizi di streaming di terze parti su Homepod.