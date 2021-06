iOS 14 continuerà ad essere aggiornato, anche dopo il lancio di iOS 15

Sono passate poche ore dalla presentazione di iOS 15 ma continuano ad emergere novità su iOS 14. Secondo quanto riportato da MacRumors, infatti, contrariamente a quanto avvenuto in passato l'attuale versione dell'OS per iPhone continuerà ad essere aggiornata anche dopo il lancio della nuova release, che avverrà in autunno.

Apple, infatti, nella pagina contenente la documentazione del nuovo aggiornamento afferma che "iOS consentirà di scegliere tra due versioni degli aggiornamenti nell'app Impostazioni. Gli utenti potranno eseguire l'aggiornamento all'ultima versione di iOS 15 non appena sarà disponibile, per godere delle ultime funzionalità ed il set più completo di aggiornamenti di sicurezza, oppure continuare a tenere iOS 14 ricevendo però comunque le patch di sicurezza fin quando non sei pronto a passare al major update successivo".

Si tratta di un cambio di passo radicale, dal momento che con gli aggiornamenti precedenti Apple ha sempre invitato gli utenti ad installare rapidamente l'ultima versione rimuovendo le firme su quelle precedenti per rendere impossibile il downgrade.

Non sono chiare le motivazioni che hanno portato il colosso di Cupertino ad intraprendere questa decisione, e resta da capire anche se si tratterà di una novità confinata solo alla major release oppure se tale facoltà verrà data anche con gli aggiornamenti intermedi che vengono rilasciati nei mesi successivi.