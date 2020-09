iOS 14 disponibile per tutti in Italia: iPhone compatibili e novità

Dopo l'annuncio avvenuto nel contesto dell'evento "Time Flies", Apple ha reso disponibile al download anche in Italia la versione stabile di iOS 14.

Gli iPhone compatibili

Riportiamo di seguito la lista degli iPhone compatibili con l'aggiornamento appena rilasciato.

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone Xs;

iPhone Xs Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone SE (2016);

iPhone SE (2020).

Come scaricare iOS 14 in versione stabile

La procedura per scaricare il nuovo update non cambia rispetto ai precedenti aggiornamenti.

Recatevi nelle Impostazioni dell'iPhone; Premete sulla voce "Generali"; Fate tap sull'opzione "Aggiornamento software"; Premete sul tasto "Scarica e installa" e attendete che il sistema termini l'operazione. Potrebbe esservi richiesto di collegare l'iPhone a una fonte di alimentazione, nel caso non disponga della carica residua necessaria ad effettuare l'update.

Al momento in cui scriviamo, sembra che l'update stia arrivando in modo graduale. Infatti, alcuni utenti l'hanno già ricevuto, mentre altri sembrano non poter ancora scaricare l'update. In ogni caso, il rollout è iniziato e probabilmente è questione di ore. Staremo a vedere.

Le principali novità di iOS 14

Per quanto riguarda le principali novità introdotte da iOS 14, troviamo App Library, i widget e la funzionalità per vedere i contenuti multimediali in Picture in picture. Ad esempio, è possibile guardare in una finestra flottante le trasmissioni di applicazioni come Twitch. Per maggiori dettagli in merito alle funzionalità arrivate con il nuovo "grande aggiornamento" rilasciato da Apple, potete fare riferimento al sito ufficiale della società di Cupertino.

Gli altri update: watchOS 7, iPadOS 14 e tvOS14

A fianco dell'aggiornamento ad iOS 14, Apple sta rilasciando anche gli update a watchOS 7, iPadOS 14 e tvOS14. Per maggiori dettagli sulle novità introdotte nel primo caso, vi rimandiamo al portale ufficiale di Apple.