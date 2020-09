iOS 14, Facebook chiede ad Apple di aggiungere Messenger alle app predefinite

Nonostante la recente scelta di Apple di togliere le commissioni a Facebook Pay per un tempo limitato e per un certo tipo di acquisti, le tensioni tra Facebook e la società di Cupertino non sembrano essere ancora "risolte". Infatti, ci sono diverse questioni in ballo, tra cui una legata a Facebook Messenger.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac ed Engadget, l'azienda di Mark Zuckerberg avrebbe già chiesto in passato, ancora prima che iOS 14 introducesse la possibilità di impostare altre applicazioni di default (come Google Chrome e Gmail), di dare la possibilità agli utenti di rendere Facebook Messenger l'app predefinita per i messaggi.

Nonostante questo, per il momento Apple non consente alle persone di effettuare quest'operazione, motivo per cui la società di Mark Zuckerberg ha criticato ulteriormente l'azienda di Cupertino, stando anche a quanto riportato da The Information. In particolare, Stan Chudnovsky, VP dell'app di Facebook Messenger, ha affermato che la possibilità di impostare Messenger come app predefinita per i messaggi su iOS 14 consentirebbe a Facebook di poter competere in modo più equo con Apple.

Insomma, Facebook sta "mettendo nuovamente pressione" alla società di Tim Cook, dato che le succitate dichiarazioni arrivano in seguito a quelle di Mark Zuckerberg, che giusto qualche settimana fa aveva affermato che Apple "ha il controllo unilaterale lato app".